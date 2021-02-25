РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в грабеже, злоумышленник силой отнял у своего знакомого деньги и мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летнего местного жителя о том, что в квартире на проспекте Юных Ленинцев его знакомый, применив насилие, открыто похитил денежные средства и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 52 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, проживающий на территории округа. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.