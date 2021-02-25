РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. За минувший год домодедовские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали на соревнованиях 16 наград, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В округе 169 спортсменов с ОВЗ. Они занимаются такими спортивными дисциплинами, как плавание, настольный теннис, бадминтон, пауэрлифтинг, бочча и другими.

«В 2020 году за участие в областных, международных и всероссийских мероприятиях наши ребята принесли округу 16 наград: 7 золотых медалей, 3 серебряные и 6 бронзовых!» - говорится в сообщении.