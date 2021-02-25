РИАМО - 25 фев. В центрах «Мои документы» в Москве появилась новая услуга для граждан с инвалидностью, которые временно пребывают или фактически проживают в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Граждане с инвалидностью могут подать заявление на получение средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, а также на зачисление компенсации», - говорится в сообщении.
Так, граждане с инвалидностью с помощью новой услуги могут компенсировать оплату по переводу русского жестового языка, содержание и ветобслуживание собак-проводников, ремонт техсредств или изделий.
Кроме того, можно получить компенсацию на оплату проезда к учреждению, в котором были получены технические средства или изделия.
Данные правила помогут тем, кто на время переехал в Москву из другого региона. Например, на учебу, работу или для прохождения лечения.
98% услуг в столичных центрах «Мои документы» оказывается по экстерриториальному принципу в пределах Москвы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии