РИАМО - 25 фев. В центрах «Мои документы» в Москве появилась новая услуга для граждан с инвалидностью, которые временно пребывают или фактически проживают в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Граждане с инвалидностью могут подать заявление на получение средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, а также на зачисление компенсации», - говорится в сообщении.

Так, граждане с инвалидностью с помощью новой услуги могут компенсировать оплату по переводу русского жестового языка, содержание и ветобслуживание собак-проводников, ремонт техсредств или изделий.

Кроме того, можно получить компенсацию на оплату проезда к учреждению, в котором были получены технические средства или изделия.

Данные правила помогут тем, кто на время переехал в Москву из другого региона. Например, на учебу, работу или для прохождения лечения.

98% услуг в столичных центрах «Мои документы» оказывается по экстерриториальному принципу в пределах Москвы.

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