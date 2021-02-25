РИАМО - 25 фев. Железнодорожные работы пройдут на нескольких участках Киевского направления МЖД в феврале и марте, из-за этого расписание пригородных поездов изменится в некоторые дни, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, 27, 28 февраля, 13-14 и 20-21 марта железнодорожники демонтируют временное пролетное строение, которое для обеспечения безопасности движения поездов было установлено на время возведения тоннеля на станции Толстопальцево», – говорится в сообщении.

Часть работ будет проходить ночью с 9 на 10 и с 10 на 11 марта. В это время рабочие завершат укладку бесстыковочного пути на станциях Лесной городок и Санино для плавного и бесшумного движения поездов. Большую часть «технологических окон» назначили с использованием ночного времени, чтобы не влиять на движение в часы пик.

Движение на участке Москва – Апрелевка организуют по соседним путям в обе стороны. У некоторых пригородных поездов и аэроэкспрессов изменится расписание: время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания или укоротят их маршруты.

Изменения в расписании пригородных поездов можно посмотреть на станциях и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».