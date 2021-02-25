РИАМО - 25 фев. В пятницу, 26 февраля, в Москве и Подмосковье днем воздух может прогреться до 5 градусов, начиная с субботы температура начнет опускаться, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В пятницу столица останется в теплом секторе атлантического циклона. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, будет ветрено. Днем в столице прогнозируется от 3 до 5 градусов тепла, от 0 до плюс 5 — в области. В субботу циклон уйдет на юго-восток», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в субботу погода будет облачной, с небольшими осадками в виде мокрого снега. В столице будет от 0 до плюс 2 градусов, от плюс 2 до плюс 3 градусов — по Подмосковью.

В воскресенье на территорию Московского региона усилится поступление холодного воздуха. Погода будет облачной, пройдут осадки в виде снега. Температура опустится до околонулевых значений в столице и до минус 3 градусов на территории Подмосковья.