РИАМО - 25 фев. Московский городской суд в четверг оставил без изменения постановление Тверского районного суда столицы об избрании меры пресечения для юриста Фонда борьбы с коррупции Любови Соболь, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Любови Соболь», - говорится в сообщении.

Любовь Соболь находится под домашнем арестом по «санитарному делу». Следствие вменяет ей угрозу массового заражения Covid-19 из-за призыва к участию в несогласованной акции, прошедшей в Москве 23 января. На незаконное мероприятие пришли люди, в том числе инфицированные коронавирусом и могли заразить других участников акции.

Фигурантами «санитарного дела» также являются Олег Навальный, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и другие.