РИАМО - 25 фев. Порядка 8 миллиардов рублей составила сумма возмещенного ущерба по экономическим преступлениям в Московской области в 2020 году, сообщил начальник ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Пауков.

«Сумма возмещенного ущерба по уголовным делам экономической направленности составляет почти 8 миллиардов рублей», - сказал Пауков.

Как отмечается в докладе, всего было выявлено более 700 преступлений коррупционной направленности, более 200 налоговых преступлений, свыше300 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, почти тысяча преступлений в сферах потребительского рынка, около 1,5 тысячи - в финансово-кредитной системе.

Всего за прошлый год в регионе зарегистрировали 73,9 тысячи преступлений, раскрыли порядка 47 тысяч.