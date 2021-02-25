РИАМО - 25 фев. При правильной комбинации ингредиентов крем-супы могут заменить полноценный обед, а также быть полезными, сказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.



По словам Диановой, крем-супы хороши при разумном отношении к ним. Так, однородная структура супов-пюре повышает усвояемость пищи и быстро насыщает.



«Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и, если добавить еще углеводы – картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно. Если не класть углеводы, может быть «голодновато». Можно делать овощные, рыбные, грибные супы-пюре. Их можно есть и на ужин», – сказала Дианова в эфире радио Sputnik.



Она добавила, что пюрерирование для людей с имеющимися проблемами ЖКТ – способ механического щажения. Таким образом, посредством дополнительной обработки, смягчается нагрузка на пищеварительную систему, а сам процесс переваривания улучшается, что хорошо сказывается на тех, кто имеет какие-либо заболевания или обострение.



Дианова отметила, что, в частности, во время заболевания коронавирусной инфекции пища должна быть не кусковой, а переработанной, и попросила учесть, что условный запрет на супы-пюре действует на граждан с сахарным диабетом.



Чересчур переработанная пища быстрее вызывают подъем глюкозы. Так, люди с диабетом должны отдавать предпочтение менее переработанной пище.

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