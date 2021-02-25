РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове за сутки выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 6235 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 495 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 568 человек. Выздоровели и выписались 173 189 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 6235 (плюс 12)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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25 ФЕВРАЛЯ

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.