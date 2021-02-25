РИАМО - 25 фев. За последние сутки подмосковные медики вылечили еще 499 коронавирусных больных, 30 пациентов скончались, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии врачи подмосковных медучреждений вылечили 173 189 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 4568 человек спасти не удалось.

«В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122», - говорится в сообщении.

Несмотря на снижение заболеваемости, в общественных местах необходимо пользоваться масками. Средства индивидуальной защиты нужно надевать в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках и так далее.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.