РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у пенсионерки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 67-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон на парковке торгового центра на улице Большой Серпуховской. Общая сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, у которого изъято похищенное имущество. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.