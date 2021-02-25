РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Молодогвардейцы организовали фотовыставку портретов защитников Отечества, живущих в городском округе Люберцы, жители смогут увидеть ее в культурном центре «Дом офицеров» по 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В честь Дня защитника Отечества в 10 подмосковных городах молодогвардейцы организовали фотовыставки, на которых представили портреты живущих в их городе защитников – не только ветеранов, но и врачей, полицейских, волонтеров, военнослужащих. Выставки были организованы в рамках просветительского проекта «Живая история», задача которого – познакомить молодежь с подвигами героев Отечества, доходчиво и по-современному донести факты значимых исторических событий.

«К 23 февраля молодогвардейцы Люберец организовали фотовыставку, на которой представили портреты живущих в городском округе защитников Отечества. Выставка находится в окружном «Доме офицеров» по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30, ее работа продлится до 28 февраля включительно», – говорится в сообщении.

По словам куратора партийного проекта «Живая история» в городском округе Люберцы Валерия Кравченко, эта выставка организована благодаря местному отделению «Молодой Гвардии Единой России».

«Этой экспозицией мы хотели показать, что в округе есть герои, защитники. Именно на их плечи легла основная ответственность в период пандемии – это врачи, пожарные, волонтеры, ветераны. С них нужно брать пример и помнить об их добрых делах», – подчеркнул Кравченко.