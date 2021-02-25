РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. За минувшие сутки в Люберцах выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировали 6 671 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

495 случаев заболевания выявили в Подмосковье за минувшие сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 14 новых случаев коронавируса. Всего в округе с начала пандемии насчитывается 6 671 пациент с Covid-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили за сутки два новых случая коронавируса, всего в округе зарегистрировано 1 573 случая заражения Covid-19. В Дзержинском выявили еще восемь инфицированных, общее количество заболевших с начала пандемии в округе составляет 1 841 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 568 человек. Выздоровели и выписались 173 189 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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25 ФЕВРАЛЯ

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.