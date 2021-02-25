РИАМО - 25 фев. В прошлом году свыше 50 тысяч подмосковных потребителей компании ПАО «Россети Московский регион» были переведены на «умный» учет, оснащение граждан новыми интеллектуальными электросчетчиками проходит в рамках инвестпрограммы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Умный» счетчик передает данные об электрическом потреблении в автоматическом режиме и ограничивает подачу электричества в случае хронической задолженности. Установка названных приборов представляет собой эффективную меру по борьбе с потерями электрической энергии. Благодаря им энергетики выявляют и предотвращают хищения электрической энергии, а также определяют очаги потерь, что повышает качество энергии и надежность услуг по ее передаче.

«С 1 июля 2020 года потребитель, у которого сетевой компанией установлен «умный» прибор учета, освобождается от обязанности его эксплуатировать, информировать энергетиков или управляющую компанию о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. У такого потребителя остается только одна обязанность – вовремя оплачивать счета», – говорится в сообщении.

С течением времени все граждане России перейдут на новые интеллектуальные электросчетчики. В настоящее время приоритет в установке таких приборов отдается тем, у кого нет приборов учета, они неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки. В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик, до возникновения оснований для его замены.

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