РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет бесплатный мастер-класс по ча-ча-ча, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«25 февраля культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по спортивно-бальным танцам «Потанцуем ча-ча-ча». Начало в 19:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие проведет руководитель коллектива спортивно-бального танца R.O.S.A. Роман Орловский. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 30.