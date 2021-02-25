РИАМО - 25 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили 495 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 212 284 случая инфицирования коронавирусом.

Несмотря на снижение заболеваемости, пользоваться масками нужно во всех общественных местах Московской области. Средства индивидуальной защиты нужно надевать – в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках и так далее.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.