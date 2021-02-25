РИАМО - 25 фев. Басманный суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня», - сказал собеседник агентства.

В январе этого года суд установил в рамках избранной ему меры пресечения: не покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления и не использовать интернет.

В ноябре прошлого года стало известно, что аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Ивановской области, бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень задержан по подозрению в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.