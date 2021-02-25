РИАМО - 25 фев. Группа компаний «Инград» запускает программу субсидирования ипотеки с рекордно низкой ставкой 3,7% от Банка ДОМ.РФ. Условия действуют при покупке квартир на весь срок кредитования в одном из самых титулованных проектов INGRAD в ЖК TopHILLS, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Жилой квартал бизнес-класса в 2020 году стал победителем двух престижных девелоперских премий - «Рекорды Рынка Недвижимости» в номинации Grand Prix и Urban Awards 2020 «Премьера года». На сегодняшний день в продаже находятся все шесть корпусов проекта.

Минимальная процентная ставка доступна заемщикам, которые подтвердят свои доходы и занятость выпиской из Пенсионного фонда России. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется на срок до 30 лет.

«Мы реализуем партнерские программы с застройщиками по всей России для того, чтобы сделать ипотеку более доступной для более широкого круга заемщиков», – прокомментировал Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.

«В 2020 году доля ипотечных сделок в общем объёме наших продаж увеличилась с 60% до 71%. В первую очередь рост интереса к ипотеке связан с выгодными условиями кредитования, которые предлагает INGRAD совместно с банками-партнерами. Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на покупателей, и программы субсидирования ипотеки способствуют этому. Ставка 3,7% годовых на сегодняшний день одна из самых низких на рынке и для нас важно, что впервые эта программа запущена в партнёрстве с ведущим Банком ДОМ.РФ на нашем флагманском проекте TopHILLS», - отметил руководитель направления ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

TopHILLS - квартал бизнес-класса, расположенный на юге Москвы. Квартал сочетает в себе сразу несколько элементов, важных для комфортной жизни: удобное расположение в 100 метрах от метро и в 10 минутах на машине от ТТК, современную архитектуру с модным дизайном внутренних пространств, благоустроенный двор, собственный сквер с лаундж зоной и собственную инфраструктуру с доступом на лифте. Проектом предусмотрен собственный физкультурно-оздоровительный комплекс, а также торгово-развлекательный центр в стилобате ЖК.

В TopHILLS запроектировано 6 жилых домов с двухуровневым подземным паркингом на 684 машино-мест и келлерами на территории паркинга. Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован на 2023 год.