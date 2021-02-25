РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Полицейские Красногорска задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в краже 56 тысяч рублей из квартиры, говорится в сообщении УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Вокзальной, неизвестные совершили кражу денежных средств. Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 48-летний местный житель. Следователь Следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьй 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.