РИАМО - 25 фев. Мособлдума наделила правительство Подмосковья полномочиями по организации тушения ландшафтных пожаров на землях, не относящихся к лесному фонду, землям обороны и безопасности и особо охраняемым природным территориям, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующий законопроект сразу в трех чтениях приняли на заседании региональной думы в четверг. Документ подготовили в связи с принятием федерального закона о совершенствовании деятельности в области пожарной безопасности, который вводит понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар». Также федеральный закон устанавливает новые полномочия органов госвласти субъектов РФ.

«Областной проект закона предусматривает наделение правительства Московской области следующими полномочиями в сфере обеспечения пожарной безопасности в Московской области: осуществление организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Московской области», - говорится в пояснительной записке.

Также подмосковное правительство наделили полномочиями по организации тушения пожаров силами Противопожарной службы Московской области, за исключением лесных пожаров, пожаров в ЗАТО, особо важных и режимных организациях, где есть специальные подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей.

Также установлено, что правительство Московской области утверждает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров.