РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске более 10 тысяч человек сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Более 10 тысяч человек в Подольске привились от коронавируса. Вакцинация проводится современным и безопасным препаратом «Спутник V». Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - говорится в сообщении.

На прививку можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте на сайте.

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25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.