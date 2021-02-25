РИАМО - 25 фев. В прошлом году в Подмосковье число преступлений снизилось на 4%, в регионе сохранилась тенденция уменьшения общего количества преступлений, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

Всего за 2020 год в регионе было зарегистрировано 73,9 тысячи преступлений, уточняется в докладе.

«Сохранилась тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений на 4%, в том числе тяжких и особо тяжких на 4%», - сказал Пауков в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что число убийств снизилось на 15%, разбойных нападений - на 26%, грабежей - на 7%, краж - на 12%, в том числе из квартир - на 11%, краж автотранспорта - на 26%.

Около 47 тысяч преступлений раскрыли в Подмосковье в 2020 г>>