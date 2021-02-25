РИАМО - 25 фев. За прошлый год в Московской области раскрыли около 47 тысяч преступлений, средняя раскрываемость составила 63%, что на 10% выше общероссийских показателей, сообщил начальник ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Пауков.

«В прошлом году органами внутренних дел Подмосковья раскрыто 47 тысяч преступлений, каждое четвертое из которых тяжкое и особо тяжкое. Выявлено 32 тысячи лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние», - сказал Пауков в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что было раскрыто больше убийств, причинения тяжкого вреда здоровья, разбойных нападений.

«Общая раскрываемость преступлений составила 63%. При среднероссийского значении 51,7%», - уточнил Пауков.

По его словам, в сфере коррупционных преступлений в регионе к уголовной ответственности привлечено 323 лица (плюс 30%). Средняя сумма взятки составила более 1 миллиона рублей.

Как отмечается в докладе, всего выявлено более 700 преступлений коррупционной направленности.

Всего в регионе за год зарегистрировано 73,9 тысячи преступлений. Сохранилась тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

В Подмосковье отмечена тенденция уменьшения общего количества преступлений>>