РИАМО - 25 фев. Еще 17 домов, представляющих архитектурную ценность, сохранят в столице в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее члены рабочей группы определили список из 218 зданий, вошедших в программу реновации, но подлежащих дальнейшему сохранению. Также в рамках рабочей группы был создан перечень домов, судьба которых должна быть определена при более детальной проработке.

«В результате было решено сохранить 15 зданий. Кроме того, в ходе разработки проекта выявлены еще 2 дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решено сохранить», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Жильцов таких домов расселят, а сами здания отреставрируют. Затем эти помещения приспособят под нужды района.

Так, дом, расположенный в Южном Тушине, 1953 года постройки является частью ансамбля аналогичных не сносимых жилых домов, формирующих застройку района. А в Люблине сохранят дом возле пересечения Люблинской и Краснодарской улиц, являющийся ярким образцом конструктивизма.