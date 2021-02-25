РИАМО - 25 фев. В столице выздоровело еще 2092 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 891 448, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве (за сутки - ред.) выявлено 1406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 734 человека», - говорится в сообщении.

В столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в городе выявили 973 578 случаев заражения коронавирусом, скончался 14 921 пациент.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.