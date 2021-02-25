РИАМО - 25 фев. «Коробки храбрости» установили депутаты совета депутатов подмосковного городского округа Реутов в детских поликлиниках, набор игрушек в каждой из такой коробок позволяет отвлечь маленьких пациентов от длительных и неприятных процедур, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«За каждую неприятную или болезненную процедуру ребенок получает награду – возможность выбрать из коробки любую понравившуюся игрушку. Такие коробки были установлены в четырех детских медучреждениях города», - говорится в сообщении.

За их наполнение отвечают городские депутаты: Константин Цуриков, Валентина Панина, Сергей Шаров и Владимир Диденко. На этой неделе Диденко передал в Консультативно-диагностический центр здоровья для детей очередную партию игрушек для «коробки храбрости».

Благодаря игрушкам маленькие пациенты стали спокойнее относится к процедурам, а детских слез стало меньше.

Принять участие в акции и оставить игрушку в «коробке храбрости» может каждый желающий. Единственное условие — игрушка должна быть небольшого размера и в индивидуальной упаковке.