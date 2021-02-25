РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Команды по мини-футболу КПРФ и «Динамо Самара» сразятся в четверг в микрорайоне Климовск Подольска, еще один матч пройдет 26 февраля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 25 и 26 февраля в УСЦ «Юность» микрорайона Климовск пройдут поединки 14-го тура Париматч-суперлиги по мини-футболу. Встречаются команды МФК КПРФ и «Динамо Самара». Начало игр в 19:30», - говорится в сообщении.

Заполняемость трибун составит 50%. Для зрителей обязательно наличие масок и печаток.