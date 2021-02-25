РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Спортсменка из Люберец Анастасия Шкуратова стала обладательницей золотой медали в метании молота на всероссийских соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 22 по 26 февраля в Сочи проходят Всероссийские соревнования по метаниям снарядов. В них принимают участие порядка 50 спортсменов со всей страны.

«Воспитанница Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Анастасия Шкуратова заняла первое место на ежегодных всероссийских соревнованиях, она оказалась лучшей в метании молота. Девушка отправила спортивный снаряд на 61 метр и 34 сантиметра», - говорится в сообщении.

Спортсменке пожелали новых высоких результатов.