РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В четверг днем на улице Ленина в поселке Октябрьский подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 3,5 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, затор образовался в сторону Москвы. Он начинается от въезда в поселок Октябрьский возле стелы «Люберцы» и продолжается до пересечения с Рязанским шоссе. Этот путь можно проехать за 33 минуты, без пробок время в пути составило бы четыре минуты. Затор связан с обильным снегопадом и ДТП на дороге.

Также пробки образовались на Новорязанском, Егорьевском, Быковском, Зенинском шоссе и улицах Южная, Строителей, Космонавтов, Октябрьском проспекте. Заторы также есть на улицах Хлебозаводская, Огуречная, Волсковская. На Смирновской улице образовалась глухая пробка.