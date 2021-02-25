РИАМО – 25 фев. Артист Борис Щербаков сообщил, что не заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя прекрасно и различает запахи, сообщает Газета.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что артист заразился Covid-19 и ушел на самоизоляцию. ​

«Для того, чтобы сделать вакцинацию, я пошел проверяться. Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест», - отметил Щербаков.

Он также рассказал, что сделал второй тест, который пришел с отрицательным результатом.

Сейчас актер не находится на самоизоляции и 26 февраля планирует выйти на сцену.