РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Предпринимателям в Королеве рассказали о порядке оформления иностранных работников, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В отделе по вопросам миграции УМВД России по округу Королев прошла встреча с юридическими лицами, которые привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности на территории города. В мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД подполковник полиции Светлана Попова, старший юрисконсульт УМВД младший лейтенант внутренней службы Гулия Котова, представители городских организаций и индивидуальные предприниматели.

«В ходе встречи сотрудники ОВМ рассказали об обязательных требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере миграции и напомнили об изменениях в миграционном законодательстве. Также полицейские разъяснили порядок оформления разрешительных документов для иностранных работников», - сказала Еруновская.

В завершении встречи сотрудники отдела по вопросам миграции ответили на интересующие вопросы приглашенных.