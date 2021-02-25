РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. ГИБДД Люберец призвала водителей округа быть осторожнее из-за ледяного дождя в четверг, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые пешеходы и автолюбители! Сегодня на территории Люберец ожидается значительный перепад температурных режимов, ледяной дождь и снегопад. Просим быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, нужно обращаться в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или 112.