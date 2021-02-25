РИАМО - 25 фев. На земельном участке площадью 13 тысяч квадратных метров в Ступине возведут современный административно-деловой центр, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В результате реализации данного проекта компания ООО «Аистэм» создаст современный административно-деловой центр, что окажет влияние на социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность городского округа Ступино и Подмосковья в целом», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Административно-деловой центр разместится по адресу: Ступино, проспект Победы.

Возведение объекта площадью не менее 2,9 тысячи квадратных метров планируется в две очереди. Построить первый блок на 1,45 тысячи квадратных метров предполагают за год, ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2022 года.

Строительство второй очереди продлится восемь месяцев, а ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2023 года.

Административно-деловой центр Aistem в Ступине возводится для формирования коммерчески эффективных площадей, которые далее сдадут в аренду по системе гибких офисов, концепция которых предусматривает организацию и постоянную аренду оборудованных рабочих мест, проведение обучающих мероприятий, конференций, семинаров и так далее.