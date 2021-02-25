РИАМО - 25 фев. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, говорится с сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Минувшей ночью в области прошли снегопад и ледяной дождь, в результате этого в некоторых районах образовалась ледяная корка.

«Коммунальные службы были переведены на круглосуточное дежурство. Проводилась превентивная обработка противоголедными материалами тротуаров и дворовых территорий», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам прошлой ночью в данных работах задействовали около 7,3 тысячи дворников и свыше тысячи единиц спецтехники.

За ночь от снега и наледи рабочие расчистили 13,80 миллиона квадратных метров тротуаров и дворов, обработали реагентами 15,92 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек. Также было вывезено 5018 кубических метров снега.

Площадь обработанной и расчищенной от наледи и снега территории увеличилась в 2,3 раза по сравнению с данными на утро 24 февраля.

Днем в четверг убирать дворы и общественные пространства Подмосковья будут свыше 16,7 тысячи дворников и более 1,8 тысячи единиц спецтехники.

Жителей региона попросили быть осторожными и по возможности оставаться дома.