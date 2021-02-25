РИАМО - 25 фев. Пассажиропоток Московских центральных диаметров продолжает восстанавливаться после пандемии, в настоящее время он почти достиг 90% от «доковидного» уровня, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С начала февраля поезда МЦД перевезли 10,3 миллиона пассажиров, что на 1,5 миллиона меньше, чем в феврале прошлого года.

«Пассажиры Москвы и Московской области активно возвращаются в общественный транспорт после пандемии. Только 11-14 февраля пассажиропоток вырос на 10% относительно предыдущей недели», - сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что больше всего пассажиров совершили поездку по диаметрам 18 февраля — 556 тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

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25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

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- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.