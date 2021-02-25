РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове шестиклассницу высадили из школьного автобуса из-за отсутствия у нее медицинской маски, рассказала порталу «РИАМО в Домодедово» мама девочки Наталья.

«24 февраля директор Заборьевской школы выгнала из школьного автобуса мою дочь и еще несколько человек, так как у них не было маски. Рейс на 15:30 был последний. Ребенок просто поменял куртку и забыл маску в другой. Она (директор - ред.) пришла проверять в автобус и сказала просто выходить», - рассказала Наталья.

По ее словам, дочери пришлось идти на остановку, ждать рейсовый автобус и в мороз минус 14 простоять целый час.

Ситуацию порталу «РИАМО в Домодедово» прокомментировала директор Заборьевской школы Надежда Сизова.

«Есть рейд, который связан с обращением родителей по единым требованиям ношения маски. Этот рейд был проведен. Следующий момент: детей отправили к классным руководителям, чтобы они нашли возможность им выдать маски. Из двух автобусов было менее десятка таких детей. Нашли маски, выдали классные руководители, выдали учителя, и дети в масках возвращались в обратную сторону», - рассказала она.

Она добавила, что два ребенка самостоятельно приняли решение возвращаться на рейсовых автобусах, остальных развез школьный с соблюдением всех санитарных мер. По ее словам, в 15:30 рейс не последний, есть еще.

Сизова также отметила, что нескольким родителям устно объясняли ситуацию. Кроме того, школа также готовит письменные ответы родителям.