РИАМО - 25 фев. С начала февраля в Москве выпало 67,4 миллиметра осадков, что составляет порядка 190% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Минувшей ночью город пересекал теплый атмосферный фронт, который также принес снегопад.

«Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 сантиметров», - говорится в сообщении.

К утру четверга высота сугробов на столичной ВДНХ составила 57 сантиметров, в Тушине - 61 сантиметр, на Балчуге - 64 сантиметра, в МГУ - 65 сантиметров, в Измайлове - 74 сантиметра.

В мегаполисе до полудня сохраняется возможность ледяного дождя, потом ожидается потепление и может пройти обычный дождь.