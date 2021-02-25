РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах в четверг онлайн пройдет музыкальная викторина «Рок-опера», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг, 25 февраля, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на мероприятия. В 15:00 стартует музыкальная викторина онлайн «Рок-опера». Присоединиться к мероприятию можно в Instagram-аккаунте КДЦ», - говорится в сообщении.

В 17:00 состоится поэтический вечер «Русская армия всех сильней!». Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Вход пройдет по предварительной записи по телефону: 8 (495) 501-41-88.