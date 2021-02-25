РИАМО – 25 фев. Стоимость двух компонентов российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента, сообщает Федеральное агентство новостей.

Предельную отпускную цену перерегистрировали в министерстве здравоохранения РФ.

«Она (цена – ред.) составит 866,81 рубля за два компонента. Раньше препарат стоил 1942 рубля», - говорится в сообщении.

Вакцина «Спутник V» - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в центре имени Гамалеи.

Более 35 стран официально зарегистрировали «Спутник V».

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25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.