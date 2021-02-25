РИАМО - 25 фев. Более 25,1 тысячи жителей столицы уже переехали в новостройки, возведенные в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Реализация программы реновации в Москве идет полным ходом, достигнут очередной знаковый рубеж – число участников программы, переехавших в новое жилье, превысило 25 тысяч», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с момента реализации программы уже организовано переселение почти 34 тысячи жителей из 224 домов.

В Москве построили 98 домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составляет 1,2 миллиона квадратных метров. Под заселения готовы 77 новостроек.

Программа реновации предусматривает расселение жильцов более 350 тысяч квартир. Она коснется около 1 миллиона горожан.