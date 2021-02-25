РИАМО - 25 фев. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве уже собрало 25,4 тысячи участников, выразить свое мнение можно на сайте «Активный гражданин».

Москвичам предлагается ответить на вопрос, памятник какой исторической личности следует поставить на Лубянской площади - революционеру Феликсу Дзержинскому или великому князю Александру Невскому.

На текущий момент 57% голосов отдано за Александра Невского, 43% - за Феликса Дзержинского.

Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение с предложением вернуть памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Монумент был демонтирован в 1991 году.

Решить вопрос о возможной установке монумента на Лубянской площади предложили самим москвичам в рамках голосования на «Активном гражданине», которое продлится по 5 марта.

Голосование стартовало в 10 часов четверга по ссылке.

Дзержинский или Невский: почему в Москве спорят из‑за памятника на Лубянке>>