РИАМО - 25 фев. В течение дня в столице резко потеплеет – до плюс 3 градусов, до субботы ожидается повышение температуры до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Вероятность ледяного дождя в отдельных районах города будет сохраняться до полудня четверга, затем температура поднимется до плюсовой, ледяной дождь перейдет в обычный, наледь начнет разрушаться.

«Москва дольше будет оставаться в теплой воздушной массе. Сегодня в начале дня в столице возможны гололедные явления. А затем вплоть до субботы температура будет подниматься до плюс 2 – плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

Минусовая температура будет в Московском регионе только в ночь на воскресенье.

В ближайшие дни также сохранится гололедица.