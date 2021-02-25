РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. Домодедовский племзавод «Повадино» попал в тройку лидеров отрасли молочного животноводства Подмосковья, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовский племзавод «Повадино» в тройке лидеров отрасли молочного животноводства по итогам конкурса «Лучшее сельхозпредприятие Московской области», - говорится в сообщении.

В 2020 году племзавод увеличил поголовье коров на 165 голов, восстановил статус племенного репродуктора, улучшил кормовую базу. Кроме того, за прошлый год на 15,1% увеличились объемы молока.

«В планах аграриев – продолжать развитие: внедрять новые технологии, закупать технику, повышать продуктивность дойного стада», - отмечается в сообщении.