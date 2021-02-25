РИАМО - 25 фев. В России планируют увеличить размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, для должностных лиц, юрлиц и предпринимателей он может вырасти вдвое, а для граждан – в 10 раз, пишет газета «Известия».

«Законопроект с поправками в КоАП Госдума планирует принять в марте. Поддержать его готовы в правительстве и в «Единой России». В оппозиционных фракциях считают, что новые штрафы несоразмерны доходам населения», – говорится в сообщении.

Согласно ​пояснительной записке к законопроекту, степень общественной опасности, реальную угрозу жизни и здоровью граждан, размер ответственности, который предусмотрен статьями 8.32, 20.4 Кодекса РФ, нуждается в совершенствовании.

Изменения поспособствуют повышению эффективности превентивной функции законодательства с целью обеспечения соблюдения правил и требований пожарной безопасности.

В настоящее время в зависимости от ущерба штрафы за возгорания для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических и предпринимателей — от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Таким образом, максимальный штраф для граждан может составить 50 тысяч рублей при МРОТ в 12 тысяч рублей.​

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