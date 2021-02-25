РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске в деревне Бережки погиб один человек в результате пожара в жилом доме, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

В четверг в 2:38 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бережки. Есть пострадавшие.

«В 10:21 огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате пожара один человек пострадал, один человек погиб», - сказал сотрудник.

В тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек.