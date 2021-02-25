РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. На маршруте №556К из Люберец в Капотню Москвы курсирует всего один автобус, люди на морозе долго его ждут, сообщил «РИАМО в Люберцах» житель округа Константин Дюдюн.

Он направил в адрес редакции «РИАМО в Люберцах» обращение с просьбой помочь.

«С февраля маршрут №556К «Станция Люберцы -1 - Москва (Капотня)» обслуживает всего один маршрутный автобус. Ожидание на остановках (составляет - ред.) более часа, и это тогда, когда температура воздуха (находится - ред.) далеко за минус 10. Куда жаловаться?» - написал Дюдюн.

Он отметил, что «издевательства» над пассажирами были и в декабре 2020 года, но тогда курсировали хотя бы три автобуса.

По словам замглавы администрации Люберец Николая Покацкого, маршрут №556К «станция Люберцы-1 юг - Москва (Капотня)» - межрегиональный, находится в ведении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Маршрут №556К обслуживается транспортным предприятием ООО «Стаффтранс». Согласно Реестру, на маршруте выпуск составляет четыре единицы подвижного состава малого класса. По факту, согласно РНИС Московской области, на маршруте №556К работает три транспортных средства малого класса», - отметил Покацкий.

«РИАМО в Люберцах» также направило запрос в профильное министерство.