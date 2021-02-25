РИАМО – 25 фев. Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции в России, он считает, что до страны дойдет «британский» штамм, сообщает РБК.

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», – сказал Тимаков.​

Он добавил в числе тех, кто может заразиться Covid-19, есть переболевшие им в начале пандемии. Вероятность подцепить инфекцию возрастает весной при авитаминозе, отсутствии инсоляции, а также коротком световом дне.

​Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, однако возможен​ очередной всплеск осенью.

По мнению Аграновского, Covid-19 ведет себя как обычное острое респираторное вирусное заболевание. К холодному сезону он «поднимается», а к лету «падает».

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркнул, что к снижению заболеваемости приведет активная вакцинация. В настоящее время третьей волны, по мнению врача, не видно.

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25 ФЕВРАЛЯ

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- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.