РИАМО – 25 фев. Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции в России, он считает, что до страны дойдет «британский» штамм, сообщает РБК.
«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», – сказал Тимаков.
Он добавил в числе тех, кто может заразиться Covid-19, есть переболевшие им в начале пандемии. Вероятность подцепить инфекцию возрастает весной при авитаминозе, отсутствии инсоляции, а также коротком световом дне.
Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, однако возможен очередной всплеск осенью.
По мнению Аграновского, Covid-19 ведет себя как обычное острое респираторное вирусное заболевание. К холодному сезону он «поднимается», а к лету «падает».
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркнул, что к снижению заболеваемости приведет активная вакцинация. В настоящее время третьей волны, по мнению врача, не видно.
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25 ФЕВРАЛЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.
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