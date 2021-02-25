РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В городском округе Мытищи прививку от коронавируса сделали 7818 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В городском округе Мытищи прививку от новой коронавирусной инфекции сделало 7818 пациентов, во второй раз из которых провакцинировано 2383», - говорится в сообщении.

Мытищинская городская клиническая больница открыла 10-й пункт вакцинации в городском округе.

Таким образом, теперь пункты вакцинации расположены в поликлиниках 1, 2, 3, 5, 6, в деревне Сухарево, запись в которые предварительная, а также в торговых центрах 4DAILY, «Красный кит», предварительная запись в которые не требуется.