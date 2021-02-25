РИАМО - 25 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 1406 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 973 578 случаев заражения, сообщает оперштаб Москвы.

Горожанам рекомендовали при возникновении любых симптомов простудных заболеваний оставаться дома и вызвать врача.

В мегаполисе проходит кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках, также работают мобильные пункты вакцинации.

За сутки в 85 регионах России зафиксировано 11 198 новых случаев Covid-19, из них 10,8% пациентов не имели клинических проявлений инфицирования. Также за сутки скончались 446 пациентов, выздоровели 16 102 человека.

С начала пандемии в стране было выявлено 4 212 100 случаев коронавируса, умерли 84 876 человек с положительным тестом на Covid-19, выздоровели 3 767 664 пациента.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.