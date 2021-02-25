РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже из магазина в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности одного из гипермаркетов, расположенного на улице Молодежной микрорайона Климовск, о том, что неизвестный похитил продукты из торгового зала. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 28-летний житель Ленинского района, у которого изъято похищенное имущество. По данному факту дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.